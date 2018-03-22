«Дневной дозор»: Оснащение перинатального центра

Наша тема дня сегодня — Псковский перинатальный центр. Новостей о нем в медиаполе региона достаточно, они поступают еженедельно, чаще всего, от врио губернатора области Михаил Ведерников. Глава исполнительной власти области, как говорится, смертным боем гоняет строителей и своих подчиненных, лишь бы в ближайшее время наконец сдать новую «родилку», которая по планам должна была принять первых пациенток еще летом прошлого года. Объективности ради — ускорились значительно: закончены общестроительные работы, приемку которых в феврале провела ни много, ни мало вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»