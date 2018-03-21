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«Дневной дозор»: Коалиция псковской оппозиции на губернаторских выборах

22.03.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Накануне несколько парламентских и непарламентских партий и общественных организаций региона провели организационное собрание и объявили о создании Псковского регионального народного совета, одной из первоначальных задач которого станет выдвижение единого кандидата на выборы главы региона в сентябре 2018 года. Большинство экспертов утверждают, что такой альянс ожидаем, и кивают на успех объединившихся коммунистов и эсеров в минувшем году на выборах в псковскую городскую думу. Дескать, год назад это тоже выглядело поначалу комично, не предвещало проблем, а в сентябре закончилось изрядным выщипыванием перьев из партии власти и 1\3-ю далеко не лояльной «Единой России» оппозиции в представительном органе Пскова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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