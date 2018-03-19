«Дневной дозор»: Чего ждать от нового срока Путина?

Каждый голосующий шел на избирательный участок со своим ожиданием, надеждой на будущее. 18 путинских лет позади, впереди еще 6. Чего ждать от них: готов ли президент на системные реформы, либерализацию политической системы? Как будет выстраиваться внешняя политика? Она смегчится или «железный занавес» продолжит опускаться? Что ждет экономику России – стагнация, медленный рост или выход на высокие темпы роста? И с какими проблемами столкнется новое или старое правительство? Над его формированием, как было заявлено, уже думает избранный президент. Своими ожиданиями от ближайшей шестилетки новоизбранного главы государства с нашей программой поделились псковские политики.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»