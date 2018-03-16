«Дневной дозор»: Псковские политики подводят итоги выборов

Мы подводим итоги главного электорального события шестилетия - выборов президента России, состоявшихся 18 марта. Ожидаемо победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Но непредсказуемым оказался его невероятно высокий результат: 75,05%. Эти цифры превысили самые смелые прогнозы аналитиков, которые заявляли верхнюю планку процента голосов на уровне 70%. Удивила и явка: в Псковской области по предварительным данным она составила 65,34%, в то время как в 2012 году она была 61,19%.

Подводя итоги в целом, в Центризбиркоме России заявили, что действующий президент страны Владимир Путин поставил абсолютный рекорд в новейшей истории России, заручившись поддержкой более чем 55 млн избирателей.

Прокомментировать такие результаты и несбывшиеся прогнозы о низкой явке мы предложили псковским политикам.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»