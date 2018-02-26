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«Дневной дозор»: Как коммунальщики справляются со льдом и снегом?

27.02.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ни для кого не секрет, что большинство жителей областного центра судят об эффективности работы городских властей по тому, насколько быстро и качественно зимой убирается снег. И сейчас, в последние дни зимы, как замечают многие, можно уже говорить о неких итогах и пытаться оценить, - насколько успешно муниципалитет справился с капризами погоды. Мнения наших собеседников, традиционно, разделились. Одни считают, что в этом году Псков пережил зиму без снежных заносов во многом благодаря тому, что сугробы оперативно вывозились за пределы городской черты. Другие, напротив, уверены, что городские службы могли бы и получше исполнять свои обязанности. Тогда и не было бы того потока жалоб от населения, который можно было наблюдать в начале зимы, когда первый снег в очередной раз застал коммунальщиков врасплох. Однако, в муниципалитете такие оценки не разделяют.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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