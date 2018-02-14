«Дневной дозор»: Насколько привлекательна сейчас Псковская область для инвесторов?

Число привлеченных в область средств за последние годы в десятки раз меньше, чем декларировали чиновники, в разработанных инвестиционных программах, на которые тратились миллионы бюджетных средств. Значительного прорыва в улучшении инвестиционного климата не получилось. Не удалось привлечь значительный поток инвесторов и принятием инвестиционного законодательства, предлагающего льготный режим для бизнеса. Конечно, чиновники аппелируют к цифрам статистики, и заявляют о том, что в Псковскую область с каждым годом приходит все больше частных компаний, готовых вкладываться в местную экономику. Это, конечно, хорошо. Но, объективно говоря, кардинального прорыва в этом направлении все-таки пока не случилось. На сегодняшний день в регионе не запущено крупных инвестиционных проектов, а те, которые есть — можно пересчитать по пальцам. Почему крупные инвесторы не идут в Псковскую область, выбирая для строительства заводов и открытия производств площадки в соседних областях? Почему на фоне других субъектов России регион не пользуется у крупных бизнес-компаний серьёзной популярностью? И вообще, насколько привлекательна сейчас Псковская область для инвесторов? Оценить ситуацию мы попросили политиков, производственников и экспертов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»