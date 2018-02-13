«Дневной дозор»: Примет ли всех желающих школа в Борисовичах?

В начале февраля в Пскове стартовал прием документов в школы от родителей будущих первоклассников. Многие семьи, чьи дети в сентябре впервые сядут за парты, переживают, что не смогут отдать ребенка в нужную школу. Эти опасения подогревают цифры официальной статистики. По предварительным прогнозам чиновников, в этому году ожидается увеличение числа первоклашек, - их будет 3030 человек. Что почти на 300 больше, чем в 2017-ом. Стремясь записать свое чадо в нужное учебное заведение, родители вынуждены даже занимать очередь у школ с ночи. Обеспокоены ситуацией и псковичи, проживающие на дальнем Завеличье, в микрорайоне Борисовичи. Недавно они направили коллективное письмо врио губернатора Михаилу Ведерникову. В обращении они выразили недовольство тем, что их дети не могут попасть в новую, открывшуюся в прошлом году инженерно-лингвистическую гимназию. Автор письма, общественница Алина Чернова, поясняет, - на сегодняшний день практика такова, что живя в соседнем со школой дворе, дети вынуждены будут ездить в школы в Неелово, Тямшу, Родину, лишь потому, что юридически школа в Борисовичах – это городское учреждение образования. И в первую очередь в нее попадают дети с Коммунальной, Рокоссовского и Рижского проспекта. Алина Чернова также напоминает, - в прошлом году власти уверяли родителей, что подход будет территориальный, а квота для детей микрорайона должна быть предоставлена независимо от прописки. Однако, ситуация на деле оказалась совсем иной.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»