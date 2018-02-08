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«Дневной дозор»: Псковские эксперты об НДФЛ по-новому

09.02.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В информационном пространстве страны в очередной раз заговорили о возможности ввести в России прогрессивное налогообложение, когда богатые со своих доходов платят больше, а бедные — меньше. Сейчас действует так называемая плоская шкала — когда все без исключения россияне, независимо от величины доходов отдают государству 13%. О том, что нужно изменить такой подход, в правительстве поговаривают уже не первый год. Ряд федеральных чиновников регулярно заявляют о том, что необходимо взимать с населения НДФЛ по-новому. Эту идею поддерживают и некоторые депутаты, в основном левоцентристкого толка. Напомним, в прошлом году Госдума отклонила 4 законопроекта, которые предусматривали увеличение налога для богатых и снижение бремени для тех, кто относится к малоимущим.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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