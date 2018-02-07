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«Дневной дозор»: Юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль

08.02.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Участниками театрального фестиваля в этом году станут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми, Кемерова, Омска, Минска и Таллина. На сцене будут представлены спектакли-номинанты премий «Золотая маска» и «Арлекин», а также другие работы деятелей современного российского театра. В программу вошли художественные выставки, презентации, мастер-классы, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами. Хедлайнером фестиваля станет государственный Театр Наций, который представит сразу 2 спектакля, «ГрозаГроза» с Юлией Пересильд в главной роли и «Наше все… Бродский». В целом, отмечают в театрально концертной дирекции, мероприятие этого года стал более доступным для зрителей. Как подчеркнула директор XXV Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева, в этом сезоне билеты на спектакли стали в разы дешевле.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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