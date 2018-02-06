«Дневной дозор»: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

В среду депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентский законопроект, согласно которому уже с мая этого года в России должен быть увеличен минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Тем самым власть решила не дожидаться января 2019-го, когда планировалось внести эти изменения. Официально заявлено, что через три месяца минимальная зарплата в стране должна составлять 11 163 рублей в месяц. Напомним, что эту инициативу ранее озвучил президент Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода. Это решение вызвало в обществе дискуссию. Ряд экспертов увидели в этой идее политическую подоплеку, - пиар ход власти накануне президентских выборов, и называют ее точечной мерой, которая вряд ли изменит общую картину. С другой стороны, многие считают, что это поможет России перейти к инновационной экономике, повысит общий уровень оплаты труда, и покупательскую способность, укрепив показатели торговли в ряде отраслей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»