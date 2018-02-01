«Дневной дозор»: Безопасность детей в интернете

В российском обществе продолжают обсуждать резонансные трагедии, произошедшие в начале года с участием подростков. Напомним, в Пермской, Бурятской и Челябинской школе ученики устроили настоящую кровавую бойню, с поножовщиной. Сразу после тех событий информационное пространство взорвалось тысячами комментариев и мнений, в которых чиновники, политики и эксперты высказывали свои предложения о том, какие меры нужно предпринять, чтобы подобных ЧП не повторялось впредь. Большинство народных избранников говорит о необходимости кардинальной смены системы образования, сенаторы – о контроле за соцсетями. Накануне, 1 февраля этой теме в Псковском областном Собрании посвятили отдельное обсуждение в рамках круглого стола. Парламентарии вместе с представителями власти, общественниками и психологами пытались выработать конкретные решения по обеспечению безопасности детей в интернете.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»