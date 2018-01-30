«Дневной дозор»: Активность кандидатов в президенты

В среду, 31 января Центризбирком завершает прием подписей избирателей, собранных в поддержку кандидатов в президенты России. Подписные листы пересчитают и выборочно проверят. Окончательный список участников президентской гонки определится к 10 февраля. Ну а пока претенденты на должность главы государства продолжают свою работу с избирателями страны. Правда в Псковской области особой активности пока не наблюдается. На сегодняшний день, единственный кто посетил регион с визитом, - это кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В ближайшие месяцы к нам может приехать и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Что касается фаворита президентской гонки, действующего главы государства Владимира Путина, то сейчас в Пскове уже две недели работает его предвыборный штаб. Его сопредседатели (и они же доверенные лица) директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев, главный врач городской поликлиники Галина Неваленная и генеральный директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова, встретились в Москве со своим кандидатом.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»