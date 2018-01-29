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«Дневной дозор»: Поможет ли нам единый расчетный центр?

30.01.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Тема платежей за услуги ЖКХ с каждым годом приобретает все большую остроту среди населения. В сознании многих сфера жилищно-коммунального хозяйства уже давно ассоциируется со словосочетанием — глобальное надувательство. А как иначе назвать, например, регулярные (и по сути мало чем обоснованные) повышения тарифов и запутанные схемы расчетов квитанций. С другой стороны, - на всех уровнях власти регулярно слышим — все, что делается в ЖКХ, должно быть понятным населению и (что главное) прозрачным. Но пока на практике вместо кристально-чистой слезы получается какая-то мутная капля. Законы, которые должны регулировать сферу ЖКХ воспринимаются населением со скепсисом и откровенным раздражением. Вспомнить хотя бы, какой общественный резонанс год назад получила тема о непомерно дорогих квитанциях за общедомовые нужды. Или как сейчас псковичи активно обсуждают повышение тарифа на вывоз мусора. Положить конец подобным прениям и обеспечить прозрачность платежей за коммуналку, по мнению правительства, могло бы создание в регионах так называемые единые расчетные центры. Запустить их по всей стране и в том числе в Псковской области собирались еще три года назад, но до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Между тем многие политики и эксперты полагают, что нужно как можно скорее перейти к этой новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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