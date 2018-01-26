«Дневной дозор»: о подходе к дорожному строительству

Одной из самых актуальных проблем городской жизни по-прежнему остается состояние дорожного хозяйства. Напомним, в прошлом году горожане неоднократно привлекали к этой теме внимание чиновников, жалуясь на то, что псковские улицы постепенно превращаются в ловушку для автомобилистов, покрываясь глубокими ямами и выбоинами. Общественники то и дело публиковали в соцсетях видеозаписи, на которых дорожники укладывают асфальт в дождь или в снег, и призывали власти всех уровней принять меры. Как замечают горожане, резонансная тема о ямах на проезжих частях снова приобретает свою актуальность, - с наступлением оттепели снова образуются рытвины и выбоины, которые в срочном порядке приходится заделывать коммунальщикам. Но понятно, что такой экстремальный ямочный ремонт — это лишь временная мера. Местным властям предстоит основательно поработать в этому году над качеством полотна, - заменив непригодные участки на новое покрытие. Пристальное внимание этой теме уделяет и врио губернатора Михаил Ведерников, который не раз в ходе рабочих поездок обращал внимание на качество дорог в Пскове и области.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»