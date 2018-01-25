«Дневной дозор»: В Псковской области начали доставлять квитанции за капремонт

Накануне стало известно о том, что в работе фонда капремонта Псковской области наметились существенные подвижки. Начиная с этого года жители многоквартирных домов Псковской области будут получать в свои почтовые ящики квитанции на оплату взносов. Об этом заявил гендиректор фонда капремонта Сергей Макарченко. Отметив, что средства (а это 5 миллионов рублей) выделены из регионального бюджета, и будут направлены «Почте России», которая и будет осуществлять доставку платежек. Эту новость многие наши собеседники восприняли весьма позитивно, напомнив, что до недавнего времени Псковская область оставалась чуть ли не единственным регионом страны, где не была налажена доставка квитанций населению. И как следствие, это негативно сказывалось на финансовой стабильности фонда, - на протяжении трех лет его существования так и не удалось существенно увеличить собираемость платежей. Например, на сегодняшний день в Пскове регоператор собирает менее 80% необходимых платежей горожан. В 2018 году в муниципалитете планируется отремонтировать 64 дома, на это потребуется почти 220 миллионов рублей. Но собрать удалось лишь 193. Теперь же, когда квитанции будут доставляться до каждой квартиры, число платежей явно возрастет, - прогнозируют в фонде. При этом Сергей Макарченко предупреждает, - население увидит в своих платежках большие суммы, так как многие не платили за капремонт годами и накопили долги. Но паниковать не нужно, говорят сотрудники фонда, - готовы пойти навстречу таким неплательщикам и договориться с ними о рассрочке.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»