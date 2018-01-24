«Дневной дозор»: Сможет ли решить Псковская область проблему утилизации ТБО?

Самой обсуждаемой темой последних недель по-прежнему остается проблема с утилизацией твердых бытовых отходов в Псковской области. Как только с января закрылась псковская свалка, и все отходы, производимые горожанами, начали вывозиться на близлежащие полигоны, - в Печорский, Палкинский и Порховский районы, это вызвало недовольство среди жителей этих муниципалитетов. Больше всех возмущены порховичи, которые даже решили собрать подписи под петицией в адрес президента, опасаясь, - если Порховский район будет принимать псковский мусор, то окажется на грани экологической катастрофы. На ситуацию оперативно отреагировали в областной администрации. Вице-губернатор Александр Кузнецов и представители контролирующих органов провели уже не одну встречу с населением, пытаясь достичь консенсуса и основательно разобраться в проблеме. Озабочен ситуацией и врио губернатора Михаил Ведерников. Накануне он предложил переформатировать рабочую группу по разработке новой схемы обращения с ТБО в Псковской области. Главная задача властей на 2018 год, по словам главы региона, - определить место под будущий межмуниципальный полигон и выбрать инвестора, который вложит средства в строительство современного мусороперерабатывающего комплекса. Михаил Ведерников подчеркнул, что существующая схема вывоза мусора является временной. Рабочая группа, которая была создана еще в 2017 году для разработки новой схемы обращения с ТБО, будет существенно обновлена. Глава региона принял решение лично возглавить ее работу. Такое решение Михаил Ведерников озвучил в ходе заседания фракции «Единая Россия». В четверг, на сессии, народные избранники в рамках парламентского часа заслушали отчет вице-губернатора Александра Кузнецова о том, что в ближайшем будущем ждет Псковскую область в сфере обращения с ТБО. Чиновник еще раз подчеркнул, что существующая схема обращения с отходами носит временный характер. В настоящее время администрация подыскивает инвестора, который будет готов вложить значительные средства не только в сам проект по переработке мусора, но и будет обязан нести на себя ряд социальных обязательств перед жителями того района, где будет располагаться новый полигон.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»