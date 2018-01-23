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«Дневной дозор»: Удастся ли Пскову реализовать программу по формированию комфортной городской среды?

24.01.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Второй год в Пскове действует программа по формированию комфортной городской среды. В 2018-ом местные власти планируют привести в порядок существенное число объектов, включая дворы, пешеходные и зеленые зоны. И сейчас муниципалитет собирает предложения от жителей, составляя своеобразный топ лист объектов, которые нужно благоустраивать в первую очередь. За этой работой следят специалисты администрации области, депутаты и общественники. На днях эта тема стала предметом обсуждения на встрече встрече врио губернатора Михаила Ведерникова с представителями псковского регионального отделения общероссийского народного фронта. Глава региона поручил муниципальным властям провести работу над ошибками по реализации федеральной программы «Комфортная городская среда», чтобы сделать ее более эффективной и не допустить тех сбоев, которые были в 2017-ом. Тогда, напомним, Псков получил из федерального бюджета 20 миллионов рублей на благоустройство дворов и общественно значимых пространств. Только вот уложиться в сроки подрядчики не успели. Этот процесс жестко пробуксовывал, и в основном, как считают эксперты, из-за нерасторопности местных чиновников. И это при том, что эта тема была чуть ли не главным лейтмотивом депутатов от партии власти на прошедших муниципальных выборах. В Пскове местная администрация слишком поздно начала собирать предложения от граждан. В итоге жителям пришлось в ускоренном режиме подавать заявки в муниципалитет. Подрядчики вышли на объекты с опозданием, некоторые дворы им пришлось обустраивать, несмотря на падающий снег и заморозки.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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