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«Дневной дозор»: Какой оценки заслуживает безопасность псковских школ?

23.01.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ножи, топоры и бутылки с зажигательной смесью - детям не игрушка — теперь именно так можно переиначить пословицу из советского прошлого, которая строго-настрого запрещала несовершеннолетним играть с огнём. Трагичные события, произошедшие на минувшей неделе в пермской, бурятской и челябинской школах показали - современные дети могут не то что огонь без спроса разжечь, а способны устроить настоящую кровавую бойню. Напомним, 19 января, в Улан-Удэ девятиклассник (а по некоторым версиям их было трое) бросил бутылку с коктейлем Молотова в кабинет, где шли занятия. Когда из-за начавшегося пожара дети стали выбегать из класса, нападавшие стали наносить им удары ножами и топором. А несколькими днями ранее, подростки устроили поножовщину в пермской школе, - тогда пострадали 15 человек. Проникающим ножевым ранением закончилась на прошлой неделе потасовка девятиклассников в Челябинской области. Эта череда трагичных событий вызвала в обществе резонанс. Как отмечают многие, - беспредел в школах (явление, ставшее почти обыденностью в Соединённых Штатах, и казавшееся чем-то неадекватным и фантастическим) теперь дошло и до России. Кто в этом виноват? Родители, школа, чиновники? Или это сигнал о деградации всего российского общества? Кто даст гарантии, что подобные ЧП не повторятся снова? Какие меры собираются предпринять чиновники и окажутся ли они эффективными? Насколько современным требованиям безопасности отвечают школы Псковской области? Обо всем этом мы поговорим сегодня в «Дневном дозоре», попросив оценить ситуацию чиновников, депутатов, общественников и экспертов. Большинство народных избранников говорит о необходимости кардинальной смены системы образования, сенаторы – о контроле за соцсетями. А в правительстве готовятся ввести единые требования к безопасности образовательных учреждений. Обещают привлечь частные охранные предприятия, которые будут специализироваться на охране школ. То есть в ближайшее время, вероятно, привычных вахтерш сменят профессиональные секьюрити. И это, прогнозируют власти, должно возыметь положительный эффект.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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