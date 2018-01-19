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«Дневной дозор»: Как госпредприятие «Псковавиа» может выйти из кризиса?

22.01.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

На протяжении последних лет все больший резонанс приобретает тема о положении госпредприятия «Псковавиа». Функционировать в нормальном режиме псковскому аэропорту становится все сложнее, - особенно если учесть, что его инфраструктура износилась на 95 %, а парк собственных и арендованных самолетов уже давно устарел. На данный момент авиакомпания имеет многомиллионные долги — причем не только перед кредиторами, но и перед сотрудниками. Коллектив (а это около 240 человек) не получает зарплату по полгода. Блокировка счетов предприятия привела к тому, что в прошлом году были отменены ключевые рейсы - Псков - Москва и Псков — Санкт-Петербург. Кроме того по-прежнему растет число судебных разбирательств в Арбитражных судах по взысканию задолженности с «Псковавиа». Обо всех проблемах, с которыми столкнулось предприятие накануне рассказали его сотрудники, написав врио губернатору Михаилу Ведерникову соответствующее обращение, попросив главу региона рассказать о планах и перспективах «Псковавиа».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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