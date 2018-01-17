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«Дневной дозор»: По какому сценарию пойдет благоустройство псковских парков?

18.01.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Накануне псковские власти объявили о том, что в этом году в областном центре начнется реконструкция двух городских общественных пространств, - сквера на «четырех углах» и парка на Запсковье между проспектом Энтузиастов и улицей Труда. Чтобы привести в порядок эту зеленую зону, по предварительным оценкам, требуется около 20 миллионов рублей.

Самостоятельно найти такую сумму муниципалитет не в силах, поэтому чиновники традиционно уповают на помощь федерального центра. Только вот до сих пор из Москвы нет никаких вестей о том, в каком размере будет профинансирована реконструкция псковских парков, а самое главное - когда. Учитывая это, некоторые опасаются, что реализация заявленных планов пойдет совсем не по тому сценарию, который официально объявлен.

Рисков здесь несколько. Во-первых, деньги из федерации могут прийти слишком поздно, тогда Псков получит то, что горожане наблюдают в своих дворах и на дорогах каждый год - когда подрядчики, второпях осваивая свалившиеся на них миллионы, вынуждены класть асфальт в снег и в лужи, тем самым в очередной раз давая повод горожанам обрушиться с критикой на власть. Во-вторых, есть опасность, что даже вовремя начавшиеся работы могут забуксовать на несколько лет, и вместо ровных дорожек, современных фонарей и скамеек псковичи увидят раскопанный грунт и строительный забор. Примеры этому - сплошь и рядом. Достаточно вспомнить, как долго горожане ждали завершения работ по модернизации Детского парка, какие скандалы разгорались вокруг реконструкции набережных Великой и Псковы, когда сроки сдачи объектов постоянно переносились.

Другими словами, на сегодняшний день в проектах по благоустройству муниципальных парков очень много «если». Они будут успешно завершены, если попадется добросовестный подрядчик, если Псков получит многомиллионное федеральное финансирование, если местная общественность не найдет в проектах фатальных ошибок и недоработок, как это было при реставрации той же набережной. Однако руководство муниципалитета настроено куда более оптимистично.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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