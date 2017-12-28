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«Дневной дозор»: Ожидания от будущего года

29.12.2017 18:02 «Эхо Москвы» в Пскове»

Согласно свежим опросам населения, россияне смотрят на будущий год с оптимизмом, - в канун 2018-го ровно половина опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 25 % – спокойствие и уверенность. По оценке экспертов, ожидания россиян сейчас куда более позитивны, чем год назад. Почти половина жителей России (46%) считают, что 2018 год будет лучше уходящего, 34% полагают, что он будет таким же, и только 6% уверены, что он может быть хуже, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». Сделать свои прогнозы на ближайшие 12 месяцев мы попросили псковских чиновников, политиков, представителей бизнеса.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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