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«Дневной дозор»: Чем 2017 год запомнился псковским политикам?

28.12.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня Алексей Семенов предлагает поговорить о значимых событиях уходящего года, которые произошли в общественно-политической жизни нашей страны и Псковской области в частности.

Собеседники «Дневного дозора» называют целый ряд моментов, которые в 2017 году им показались наиболее важными. Кто-то в череде событий отмечает культурные мероприятия, кто-то делает акцент на процессах, имевших место быть в общественно-политической жизни, выделяя состоявшиеся в сентябре муниципальные выборы. Те, кто поддерживает существующий курс власти, в числе успехов уходящего года называют преодоление финансового кризиса, и считают, что правительству удалось повысить качество жизни населения и реализовать крупные инфраструктурные проекты. При этом большинство россиян, судя по опросам, к главным событиям 2017-го относят 100-летие Октябрьской революции, трудности в экономике и военную операцию в Сирии. 2017 год россияне провожают с более позитивным настроем, чем 2016-й.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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