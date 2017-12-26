«Дневной дозор»: Депутаты приняли бюджет Пскова

На заключительной в этом году декабрьской сессии Псковской гордумы депутаты (практически без дискуссий) приняли муниципальный бюджет. Большинство парламентариев поддержали документ, отметив, что его доходные и расходные статьи существенно увеличились по сравнению с прошлым годом. Если в 2017-ом бюджет Пскова едва перевалил за 3 миллиарда, то на 18-ый казна планирует пополниться почти 4 миллиардами рублей. Как пояснили чиновники местной администрации, на днях Псков получил дополнительное финансирование из регионального бюджета на сумму более 200-от миллионов рублей. Эти средства пойдут на индексацию заработной платы и выполнение майских указов президента, на питание детей в школах, реконструкцию улицы Леона Поземского, ремонт дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды». Кроме того, псковские чиновники надеются, что в течение ближайших 12 месяцев казна пополнится дополнительными субсидиями и дотациями.

Аудиозапись: