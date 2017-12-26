«Дневной дозор»: С 1 января для псковичей подорожает вывоз мусора

С 1 января для псковичей в несколько раз подорожает вывоз мусора, - такой не радужной перспективой управляющие компании пугают горожан уже пару недель, развешивая на подъездах соответствующие объявления. Коммунальщики поясняют, - квартиросъемщикам придется раскошелиться, так как с начала года городская свалка закроется, отходы будут сортировать на площадке мусороперерабатывающего комплекса в деревне Котово, после чего вывозить их за десятки километров от Пскова (на полигоны в Порхове, Печорах и Палкино), а это дополнительные расходы. По расчетам некоторых управляек, платежка за вывоз мусора может подорожать как минимум в три раза.

Некоторые, скептично настроенные эксперты, опасаются, как бы власть в очередной раз не загнала себя в угол, - приняв решение, не просчитав его возможные последствия. Как это было в начале 2017-го, когда резко подорожала плата за общедомовые нужды, вызвав широкий общественный резонанс. Однако, такие пессимистичные прогнозы не разделяют чиновники из областной администрации. Как заверил заместитель губернатора Александр Кузнецов, не планируется никакого трехкратного увеличения тарифов за вывоз мусора. Подорожание, конечно, будет, но оно составит в среднем около 30 рублей с квартиры.

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