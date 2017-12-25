«Дневной дозор»: Кого партии выдвинут на президентские выборы?

Под конец года большинство самых крупных политических объединений страны провели конференции и съезды. Эти мероприятия стали по сути предвыборными. Партийцы определялись с кандидатами в президенты и договаривались о стратегии, решая, как будут выстраивать свои кампании. И особых неожиданностей здесь не произошло. Если не считать решение коммунистов, которые вместо бессменного лидера компартии Геннадия Зюганова выдвинули на президентские выборы директора подмосковного совхоза Павла Грудинина. В остальном, выдвижение претендентов на пост главы государства прошло без сенсаций. Съезд «Единой России» ожидаемо поддержал выдвижение Владимира Путина, заявив, что он является общенациональным лидером, политиком, которого поддерживает подавляющее большинство жителей страны. Как заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, «Единая Россия» примет участие в формировании нового правительства страны, которое последует после того, как будет известно имя нового президента.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»