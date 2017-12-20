«Дневной дозор»: Почему псковские дети-сироты остались без квартир?

Одна из самых обсуждаемых тем последних недель, - катастрофическая ситуация с обеспечением жильем детей-сирот, которая сложилась в Псковской области. Причем, именно в такой формулировке ее оценивает региональная прокуратура. По подсчетам представителей ведомства, очередь на получение квартир с 2014 года выросла в три раза, - до 1600 человек. При этом средств, заложенных в бюджет 2018-го, хватит лишь на 10% нуждающихся. Такими темпами чиновники будут обеспечивать детей-сирот жильем минимум 10 лет, - прогнозируют в прокуратуре. На этом фоне еще более вопиющей выглядит недавняя новость о том, что город Псков не смог освоить 36 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на приобретение квартир для детей-сирот. Эти деньги по закону муниципалитет обязан вернуть в региональную казну. Как поясняют в городской администрации, торги, проведенные 80 раз, не увенчались успехом, поэтому средства были изъяты областью. В итоге из 64 квартир, которые планировалось купить для детей-сирот, город смог приобрести только половину.

Почему в Пскове буксует выделение квартир детям-сиротам? Почему городская власть опозорилась, не выполнив собственных планов и обещаний? Кто в этом виноват и будут ли наказаны ответственные лица? Кто даст гарантии, что такое же фиаско не повторится в следующем году? Прокомментировать ситуацию мы попросили чиновников, депутатов и общественников.

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