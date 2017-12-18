«Дневной дозор»: Бюджет Псковской области прошел согласительную комиссию

Бюджет Псковской области на ближайшие три года прошел очередной этап — рассмотрение на согласительной комиссии. В течение недели депутаты изучали расчеты региональных финансистов, пытаясь оценить — насколько объективны планы властей по получению доходов и насколько логичны и обоснованы их решения по расходной части казны. Существенную часть обсуждений члены согласительной комиссии в этот раз снова посвятили вопросу — что делать с наказами избирателей, которые ждут решения уже не первый год. Как показывает практика большинство обращений кочуют из бюджета в бюджет, но не могут быть выполнены, так как требуют выделения значительных средств из бюджета. Так произошло и в этот раз. Учитывая кризисные времена и острую нехватку средств, регион сможет выполнить лишь пару-тройку просьб, поступивших от жителей. В перечень наказов на 2018 год включили лишь капремонт спортивного зала Харлапковской школы в Палкинском районе и ремонт кровли культурного центра «Бригантина» в Сосновом Бору. Предполагается, что эти объекты будут приведены в порядок за счет федеральных средств. Все остальные обращения, поступившие в согласительную комиссию, как заверила первый вице-губернатор Вера Емельянова, в любом случае останутся на контроле.

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