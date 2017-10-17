«Дневной дозор»: Что происходит в Псковском перинатальном центре?

Развитие отечественной медицины можно оценить не больше, чем на «тройку». Согласно опросам ВЦИОМ, примерно четверть сограждан недовольны качеством отечественной медицины. Их в первую очередь волнует снижение доступности врачебной помощи, а конкретно коммерциализация медуслуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб - это недовольство качеством лечения: люди низко оценивают профессионализм врачей и их отношение к пациентам.

Остроту заявляемых проблем не снимает и проведенная модернизация и оптимизация этой сферы, которая, как многие помнят, прошла далеко не безболезненно для региональных поликлиник и больниц, для их персонала и пациентов. Этот тезис касается большинства субъектов страны, и в том числе Псковской области. За последние несколько недель в псковском медиа-пространстве появилось большое количество критичных публикаций, в которых фигурирует псковский роддом. Напомним, в начале октября псковская телеведущая Ольга Лосская публично поделилась своими негативными впечатлениями от пребывания в учреждении и от последующего затем лечения. На своей странице в фейсбуке она разместила запись, где подробно объяснила, почему она никогда больше не будет рождать в псковском роддоме.

Своим постом в соцсети Ольга Лосская положила начало общественному протесту: за считанные дни ее поддержали сотни псковичек, которые стали делиться своими историями о пребывании в перинатальном центре и высказывать свои возмущения качеством оказываемых здесь, медуслуг. Кто-то обрушился с жесткой критикой на врачей и акушерок, обвиняя их в хамстве. Кто-то жалуется на непрофессионализм и полное равнодушие (а порой и циничность) врачей-гинекологов, а некоторые женщины считают, что всему причиной - недальновидность руководства перинатального центра, которое весьма посредственно контролирует работу персонала.

Что сейчас происходит в Псковском перинатальном центре? Почему с годами не уменьшается число жалоб на это учреждение? Почему качество работы роддома не улучшилось после проведенной реконструкции? И есть ли надежда, что псковские роженицы ощутят комфорт и европейский уровень обслуживания после ввода в эксплуатацию нового корпуса клиники?

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