«Дневной дозор»: С чего начать работу в Псковской области?

В понедельник стартовала первая рабочая неделя для временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Правда сам он в регионе пока не появился, и по предварительной информации придет сюда только во второй половине недели. Тем не менее, очевидно, что в ближайшие несколько дней у него уйдет на знакомство с вверенными ему территориями, на то, чтобы войти в курс дела и понять круг проблем. При этом, как отмечают обозреватели, помимо традиционных задач по социально-экономическому развитию, выполнению президентских указов, врио губернатора предстоит решить целый ряд специфических, сугубо местных, проблем.

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