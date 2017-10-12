«Дневной дозор»: Кому депутаты доверят кресло сити-менеджера Пскова?

В пятницу, 13-го, в администрации Псковской области официально представили временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова. Ангажируя его региональному полит-бомонду, полпред президента в СЗФО Николай Цуканов обозначил приоритетные направления работы врио. По мнению чиновника, новый руководитель региона должен завершить все крупные инфраструктурные проекты, начатые прежним губернатором, - а именно перинатальный центр, вторую очередь Северного обхода Пскова, путепровод через в Великих Луках и прочие объекты. Но главная задача - это успешное проведение президентских выборов, а этого можно достичь только в том случае, если удастся обеспечить хороший результат в Пскове. По мнению опрошенных экспертов, региональная власть на сегодняшний день слабо контролирует положение дел в городе, о чем говорят результаты недавних муниципальных выборов, когда партия власти проиграла в двух одномандатных округах. Кроме того, представительный орган местного самоуправления сейчас находится в стадии становления - проходит конкурс на сити- менеджера.

На этой неделе конкурсная комиссия завершила прием документов от кандидатов. Желающих занять кресло главы администрации Пскова оказалось всего пять. Кроме действующего градоначальника Игоря Калашникова, на этот пост претендуют предприниматель Вадим Петрухин, бизнесмен, член молодежного парламента Иван Мешков, коммунист, депутат гордумы Сергей Федоров, и бывший сотрудник городской администрации Андрей Горюнов.

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