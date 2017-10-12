«Дневной дозор»: Как отставка Андрея Турчака скажется на развитии Псковской области?

В четверг днем все федеральные и региональные СМИ растиражировали сенсационную новость о том, что губернатор Андрей Турчак покинул свой пост и ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Исполняющим полномочия губернатора Псковской области указом президента назначен Михаил Ведерников, который ранее работал заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Турчак стал за последнее время 11-м главой региона, который ушел в отставку. Таким образом, подтвердилась информация, ранее проходившая в СМИ, о том, что Андрей Турчак в скором времени сложит свои полномочия, чтобы занять высокую партийную должность в «Единой России», и что именно он является одним из возможных (а, по мнению некоторых экспертов, единственным) кандидатом на должность секретаря генсовета ЕР.

Теперь уже очевидно, что уход Турчака - это ротация, связанная с его перспективами по партийной линии. В четверг премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил теперь уже экс-губернатора исполняющим обязанности секретаря генсовета. Оценивая это событие, обозреватели подмечают, что Андрей Турчак (по сравнению с некоторыми своими коллегами-отставниками из других регионов) покинул губернаторское кресло на вполне позитивном фоне. Его уход не был связан с какими-то нарушениями или нареканиями со стороны федерального центра. Он сам давно хотел занять высокий пост федерального значения, и вот сейчас это произошло. В пятницу кандидатуру Андрея Турчака представят руководству «Единой России», а позже рассмотрят на съезде партии. При этом у экс-губернатора среди партийцев есть как и сторонники, так и противники.

Как эта ротация повлияет на социально-экономическое положение Псковской области? Какие ожидания возлагают на нового губернатора псковские эксперты и не опасаются ли они, что смена главы региона приведет к зачистке политического пространства?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»