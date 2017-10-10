«Дневной дозор»: Формирование комфортной городской среды в Пскове под вопросом?

Ровно через три недели заканчивается прием заявок от муниципалитетов на участие в программе по формированию комфортной городской среды. И, как прогнозируют некоторые эксперты, в ряде городов (в том числе и в Пскове) этот процесс жестко пробуксовывает, и в основном из-за нерасторопности местных чиновников. И это при том, что эта тема была чуть ли не главным лейтмотивом депутатов от партии власти на прошедших муниципальных выборах. В Пскове, как и во всех других городах страны кандидаты от ЕР на встречах с жителями рассказывали о том, что по инициативе единороссов в Госдуме федеральный бюджет выделил в этом году 20 миллиардов рублей на благоустройство дворов и общественно значимых городских пространств. Чтобы получить деньги на приведение в порядок территорий, муниципалитеты должны были собрать предложения от граждан. То есть в теории схема должна была работать следующим образом. Администрации городов извещают население о существующей партийной программе, жители многоквартирных домов проводят собрания, на которых решают, какое благоустройство требуется их двору и собирают подписи. После чего приносят оформленную заявку чиновникам и ждут желаемых улучшений. Но на практике в ряде муниципалитетов эта технология дала сбой. Как замечают некоторые наши собеседники, в Пскове местная администрация слишком поздно начала собирать предложения от граждан, лишь на днях опубликовав соответствующее постановление. В итоге теперь жителям предлагается в ускоренном режиме подавать заявки в муниципалитет.

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