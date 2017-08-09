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«Дневной дозор»: У долгостроя на улице Индустриальной появился подрядчик

10.08.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В четверг свое продолжение получила резонансная тема о псковских обманутых дольщиках, которые уже два года не могут въехать в свои квартиры в новостройке на Индустриальной 6-а. Теперь у долгостроя наконец-то появился подрядчик, готовый завершить строительство. Такое решение было принято 10 августа в ходе очередной встречи, которую провёл в своём рабочем кабинете спикер регионального парламента Александр Котов. По итогам переговоров решено, что достраивать дом будет компания «Эгле». Она согласилась взять на себя обязательства по приведению в порядок общедомового имущества и благоустройства. А все работы в пределах квартир дольщикам предложено взять на себя. К такому решению проблемы удалось прийти не сразу. За последние три месяца председатель заксобрания Александр Котов уже пять раз проводил подобные встречи, пытаясь найти компромисс, который бы устроил все стороны.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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