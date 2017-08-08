«Дневной дозор»: «лошадиный» скандал как тест на профпригодность для псковских чиновников

В Пскове продолжает разгораться «лошадиный» скандал, который в последние недели приобрел масштабы чуть ли не политической провокации. На фоне избирательной кампании, которая разворачивается по выборам в гордуму, муниципальные власти столкнулись с весьма ощутимой проблемой в виде непокорных конников, которые несмотря на запреты по-прежнему продолжают катать детей в самом центре Пскова, - в Детском парке и его окрестностях. И ладно бы только это. Так ведь в перерывах между работой представители различных конных клубов устраивают жесткие стычки между собой за право катания. Столкновения представительниц конного бизнеса порой носят публичный и острый характер, принимая зачастую самые безобразные формы. Так уже несколько раз девушки публично избивали друг друга хлыстами. И такие конфликты происходят с завидной регулярностью, причем не только в Детском парке, но и выходят за его пределы. За последний год чего только не предпринимали местные чиновники, чтобы хоть как-то урезонить настырных предпринимателей. И штраф в 2000 рублей ввели, и грозились создать в Пскове «лошадиную» комиссию, которая бы в постоянном режиме следила за порядком и фиксировала административные нарушения. Недавно глава Пскова Иван Цецерский пригрозил лошадницам перегородить все дороги в Детском парке торговыми ларьками, если они не подчинятся требованию закона. Однако, коней (чинно вышагивающих среди детских каруселей и палаток с мороженым) меньше не стало. Как не сократилось и число жалоб на лошадниц от горожан и представителей общественности, которые возмущены потасовками любителей конного извоза и их назойливым навязыванием своих услуг. По наблюдениям псковичей, - нередки случаи, когда девушки наперебой несутся к отдыхающим, чтобы предложить прокатиться. Чтобы положить конец лошадиному беспределу в Детском парке, городские власти решили прибегнуть к помощи полицейских. На днях глава Пскова Иван Цецерский призвал сотрудников УВД в рамках закона решить этот вопрос, дав понять, что муниципальные власти не хотят, чтобы эта проблема из заурядной бытовой перешла в плоскость политики. Местные чиновники при поддержке полиции и общественников, кстати, уже не первый месяц ведут борьбу с владельцами лошадей, поясняя, что тем самым хотят пресечь нарушения существующего порядка в излюбленном месте отдыха горожан. По мнению первых лиц города, подобные услуги должны оказываться в специально отведенных местах, быть безопасными и цивилизованными. Представители конного бизнеса покидать Детский парк категорически не хотят, прежде всего, из коммерческих соображений. Как пояснила представитель псковского ипподрома Ольга Филюшина, их не устраивает предложение властей переехать из центра города на Сиреневый бульвар и в сквер на улицу Западную.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»