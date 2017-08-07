«Дневной дозор»: О судьбе кампуса ПсковГУ

Накануне местные СМИ растиражировали весьма обнадеживающую новость о том, что Псковская область в ближайшее время может получить федеральные деньги на реконструкцию студенческого городка Псковского госуниверситета. В этом году региону планируют перечислить 50 миллионов рублей, а в следующем — еще 407. Кроме того, вузу дополнительно выделят 126 миллионов на ремонт фасадов и аудиторий учебных корпусов. Эти решения подтвердила вице-премьер Ольга Голодец в ходе встречи с губернатором Андреем Турчаком. Которому, напомню, и принадлежит идея приспособить здание недостроенной гостиницы «Интурист» в центре Пскова под студенческий комплекс госуниверситета. Такое решение, по оценке областных властей, может принести двойную пользу. Во-первых, решится давняя проблема - из центра Пскова исчезнет то нелицеприятное пятно, каким сейчас представляется этот объект и гостям и горожанам. Во-вторых, псковский государственный университет получит весомый толчок в развитии, создав достойные условия для студентов, представив в их распоряжение функциональные и современные помещения. Некоторые наблюдатели сомневаются, что обустройство кампуса удастся завершить в срок, и напоминают, - на данный момент, как показывает практика, ни один крупный инфраструктурный проект, реализованный в Псковской области не удалось закончить вовремя. В начале лета эти опасения усилились после того, как Счетная палата России объявила покупку кампуса ПсковГУ нецелевым использованием средств. Но, несмотря на подобные спорные моменты, планы по обустройству кампуса ПсковГУ абсолютно реалистичны, - однозначно заявляют представители областной администрации.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»