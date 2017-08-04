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«Дневной дозор»: Успеет ли Псковская область завершить программу по переселению из аварийного жилья?

07.08.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

У Псковской области остается чуть больше трех недель, чтобы завершить программу по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры. До 1 сентября нужно расселить 302 многоквартирных дома – это более 4000 человек. БОльшая часть из них уже переехали из трущоб в цивилизованные условия. И до начала осени весь процесс будет полностью завершен, - такие прогнозы дают в областном комитете по ЖКХ. Как поясняет его руководитель Андрей Агапов, за 5 лет, которые в регионе действует программа, было потрачено почти 2 миллиарда рублей. Однако, по оценке федеральных экспертов, у Псковской области не такие радужные перспективы. В фонде содействия реформированию ЖКХ наш регион наряду с Архангельской областью и Республикой Карелия рискует не выполнить поручение президента о ликвидации аварийного жилого фонд за пять лет. По оценке фонда, на сегодня в Псковской области план по расселению выполнен на 54%. При этом большая часть средств на эти нужды уже потрачена. По мнению экспертов, причина недовыполнения даже не в нехватке денег, а в недостатках администрирования. В связи с этим фонд содействия реформированию ЖКХ рассматривает возможность продлить в ряде регионов программу еще на год. Но, как заявляет Андрей Агапов, Псковской области не потребуется такая пролонгация, - к 1 сентября все аварийные дома будут расселены.

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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