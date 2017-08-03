«Дневной дозор»: Псковские садоводы возобновили митинги

В пятницу свое продолжение получила резонансная тема о повышении земельного налога для дачников. Садоводы при поддержке профсоюзных активистов (после двухмесячного затишья) провели очередной пикет в псковском гайд-парке. Где в очередной раз высказали свое категоричное «нет» увеличению кадастровой стоимости земли, которое провели региональные власти этой весной. Тогда тоже псковичи тоже выходили на улице и проводили серию пикетов и митингов, поясняя, - при подходе, который предлагают областные власти, владельцам приусадебных участков придется выложить вместо 100 рублей, как минимум тысячу. Позднее чиновники объявили о том, что в ряде муниципалитетов ставки по платежам будут несколько снижены, а для некоторых садоводств будут введены налоговые каникулы. Однако такое решение властей удовлетворило далеко не всех дачников. На августовском пикете они так и заявили, - их не устаривают полумеры, потому что до сих пор остается нерешенной главная проблема, - кадастровая стоимость земли как была, так и осталась завышенной. Как подчеркнула председатель исполнительного совета «Комиссии по садоводствам» Анна Войченко, это необоснованные налоги, и власть не имеет права их требовать с земледельцев. Она раскритиковала предложение чиновников о том, чтобы дачники самостоятельно проводили переоценку своих земель и через суд добивались послабления в налогах. По подсчетам Анны Войченко, только за услуги независимого оценщика нужно будет заплатить минимум 10 тысяч рублей, кроме того, придется обивать пороги администрации, оплачивать судебные издержки, услуги адвокатов.

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