«Дневной дозор»: кто должен бороться с коррупцией?

В предыдущих выпусках мы подробно рассказывали о протестных акциях, которые в последнее время участились в стране и в Псковской области в частности. Анализируя возросшую публичную активность, многие наблюдатели замечают, - участники большинства таких мероприятий, как правило, фокусируются на теме коррупции, призывая наказать проворовавшихся чиновников, которые своими действиями наносят ощутимый удар по имиджу власти. При этом, как подчеркивает большинство наших собеседников, нужно понимать, что коррупция – это не явление, которое существует само по себе. Это – один из признаков неблагополучия общества, и с этим нужно бороться. Только вот какими методами? Мнения на этот счет в общественно-политическом пространстве высказываются полярные. Одни считают, что ловить за руку казнокрадов должны исключительно правоохранительные органы. Другие убеждены, что чиновников должны контролировать в том числе и общественные институты, - партии, журналисты, блогеры, и просто неравнодушные активисты. Те, кого принято называть охранителями закона, заявляют — зачастую, под видом журналистских расследований, общественного контроля, проводимых протестных акций, скрывается не желание вскрыть коррупционеров, а попытка устроить политическую провокацию, подорвать авторитет власти, и тем самым использовать ситуацию в своих политических игрищах. В частности, президент Владимир Путин отвечая на вопрос о своем отношении к протестным акциям, прокатившимся по всей стране, отметил, что подобные мероприятия не должны носить политический характер. Не вдаваясь в подробности и не называя фамилий Навального и Медведева, глава государства заявил, что власти последовательно выступают за борьбу с коррупцией, но против использования инструмента «арабской весны» политическими силами, так как известно, к чему это приводит. В тоже время президент назвал неправильным, если "какие-то политические силы пытаются использовать это для самораскрутки в преддверии выборов". Критики действующей власти, напротив убеждены, что сегодняшние правоохранительные органы часто встают на защиту власти как таковой, и не желают изобличать коррупционеров. Поэтому необходим общественный контроль, в том числе в виде протестных акций, и в виде публикаций расследований в СМИ.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»