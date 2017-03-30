«Дневной дозор»: садоводы выходят на митинг

В последнее время в областном центре регистрируется повышенный градус публичной активности. Вслед за профсоюзами, требующими проиндексировать зарплаты бюджетников, антикоррупционным митингом против премьера Дмитрия Медведева, протестами дальнобойщиков, недовольных увеличением тарифов в системе «Платон», на улицы собираются выйти псковские садоводы. Акция назначена на 1 апреля на 11 часов утра в сквере на четырех углах. Дачники будут оспаривать решение властей о повышении кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель. При таком подходе, поясняют они, земельный налог для владельцев приусадебных участков вырастет в несколько десятков раз. Как поясняет председатель исполнительного совета «Комиссии по садоводствам» Анна Войченко, дачники вместо 100 рублей будут вынуждены выложить тысячу. И это не учитывая взносов в товарищества, за так называемые земли общего пользования (например, за дороги, или за неприватизированные заброшенные участки). Их кадастровая стоимость тоже существенно подорожала. В итоге, по подсчетам, за бесхозные территории, которые числятся за садоводствами, каждому его члену придется доплатить еще около 20 тысяч рублей, а в некоторых районах и того больше. Как заявляет Анна Войченко, с таким бременем товарищества не справятся.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»