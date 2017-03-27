«Дневной дозор»: зачем Пскову новая схема одномандатных округов?

27 марта в Псковской городской Думе большинством голосов утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. И здесь стоит напомнить, что на ближайших, сентябрьских, выборах городской парламент будет формироваться по новому принципу: 15 депутатов изберутся по одномандатным избирательным округам, и лишь 10 - по единому избирательному округу.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»