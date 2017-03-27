www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
24 января 2 марта 8 февраля Из Кремля вперед ногами? 28 февраля 23 января 20 января Итоги недели 26 января 2 февраля 10 февраля 21 февраля 6 февраля Телефон 8 февраля 8 февраля

«Дневной дозор»: зачем Пскову новая схема одномандатных округов?

28.03.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

27 марта в Псковской городской Думе большинством голосов утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. И здесь стоит напомнить, что на ближайших, сентябрьских, выборах городской парламент будет формироваться по новому принципу: 15 депутатов изберутся по одномандатным избирательным округам, и лишь 10 - по единому избирательному округу.



Аудиозапись:

слушать

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты