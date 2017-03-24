«Дневной дозор»: Страсти вокруг ОДН

В Псковской области продолжается активное общественное обсуждение новой схемы расчета общедомовых нужд. После того, как прокуратура признала незаконным решение региональных властей об ОДН, областной комитет по ЖКХ, так сказать, провел работу над ошибками и подготовил новое постановление.

Закон требует применять нормативы ко всем домам, вне зависимости, есть ли там счетчики или нет. В новом же приказе, который хотели ввести в действие с 1 апреля, говорилось, что нормативный метод расчета ОДН предлагается распространить на дома, которые не оборудованы приборами учета.

По закону перейти на новую систему расчетов за ОДН все регионы должны к началу лета. Другими словами, если областные чиновники не успеют к первому апреля подготовить соответствующее постановление (которое бы устроило прокуратуру и население) то у них в запасе будет примерно два месяца, чтобы учесть все замечания.

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