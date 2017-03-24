«Дневной дозор»: какой эффект дают встречи облизбиркома с политическими партиями?

В преддверии грядущей избирательной кампании председатель облизбиркома Николай Цветков провел серию встреч с лидерами региональных парламентских политических партий. Участники совещаний обсуждали взаимодействие при подготовке единого дня голосования 10 сентября.Кроме того, представители избиркома собирали предложения от политиков по тому, как можно было бы усовершенствовать выборный процесс.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»