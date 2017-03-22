«Дневной дозор»: как повлияет движение Алексея Навального на политическую жизнь Псковской области?

В последнее время наблюдается некое оживление на условно-либеральном фланге псковской политической шеренги. Судя по всему, вслед за региональным отделением «Открытой России» Ходорковского в Пскове может появиться еще одна общественно-политическая сила со схожими целями и задачами в виде штаба Алексея Навального. 26 марта местные сторонники оппозиционера собираются провести в рамках всероссийской акции свой антикоррупционный митинг под лозунгом «Он нам не Димон», с требованием расследовать коррупцию в высших эшелонах власти. Аналогичные мероприятия на этот день запланированы в 78 городах страны. Однако, в большинстве субъектов организаторы таких акций не сумели получить у властей необходимых по закону согласований. Отказала организаторам митинга и администрация Псковской области. По словам инициатора мероприятия Павла Чернова, в ответе областных чиновников отмечается, что в это время 26 марта на площади Ленина в Пскове будет проходить другое публичное мероприятие, уведомление о котором поступило раньше. При этом, подчеркивает Павел Чернов, мероприятие все равно состоится. Возможно изменится форма или место, но митинг пройдет в любом случае.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»