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«Дневной дозор»: за долги отключат свет
22.03.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В Псковской области население задолжало коммунальщикам несколько сотен миллионов рублей. Только за воду жители Пскова не доплатили 74 миллиона. И все это происходит из-за того, уверяют эксперты, что управляющие организации полностью дистанцировались от претензионной работы. Накануне свой способ, - как можно было бы исправить ситуацию, предложили cпециалисты домоуправлений на встрече с руководством горводоканала. Они считают, что нужно направлять должникам предупреждение о незамедлительном погашении задолженности. И если в течение двух месяцев абонент не погасит свои многотысячные долги за тепло, газ, воду, и прочие ресурсы, то его квартиру отключат от электросети.
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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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