20.03.2017 14:00 «Постскриптум» в эфире «Эхо Москвы в Пскове»: Полгода до выборов, Псков - город убитых дорог и «Даешь монархию?»
«Дневной дозор»: Развитие агрокомплекса региона
21.03.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Как стимулировать развитие регионального АПК? На что нужно делать ставку, чтобы в кратчайшие сроки псковское село смогло сделать существенный скачок вперед? И что может послужить, так сказать, катализатором в развитии агросектора? Этим вопросам было посвящено отдельное обсуждение на недавнем заседании администрации региона.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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