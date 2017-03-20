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«Дневной дозор»: Развитие агрокомплекса региона

21.03.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 

Как стимулировать развитие регионального АПК? На что нужно делать ставку, чтобы в кратчайшие сроки псковское село смогло сделать существенный скачок вперед? И что может послужить, так сказать, катализатором в развитии агросектора? Этим вопросам было посвящено отдельное обсуждение на недавнем заседании администрации региона.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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