«Дневной дозор»: Развитие агрокомплекса региона

Как стимулировать развитие регионального АПК? На что нужно делать ставку, чтобы в кратчайшие сроки псковское село смогло сделать существенный скачок вперед? И что может послужить, так сказать, катализатором в развитии агросектора? Этим вопросам было посвящено отдельное обсуждение на недавнем заседании администрации региона.

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