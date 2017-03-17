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«Дневной дозор»: Перебои с льготными лекарствами

20.03.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Несмотря на регулярные обещания региональных властей о том, что жители Псковской области будут получать льготные лекарства без перебоев, на практике можно наблюдать обратное — острая нехватка медикаментов происходит с завидной периодичностью.

Как напоминают представители региональной администрации, с 2011 года Псковская область постоянно сталкивается с недофинансированием льготного лекарственного обеспечения из федерального бюджета. Как говорят сами медики, ситуацию с нехваткой льготных лекарств осложняют несколько факторов. Во-первых, слабым звеном является действующее законодательство, которое вводит некоторые ограничения на госзакупки импортных лекарств для стационаров и госпрограмм. Во-вторых, - чисто технический момент, - из-за сбоев в работе электронной системы торгов регионы не смогли вовремя разместить свои заявки на льготные препараты.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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