«Дневной дозор»: Идеи о монархии в России

В последнее время в общественно-политическом пространстве страны все чаще стали вспоминать и хвалить царское время, эпоху правления Николая II. А на некоторых информационных ресурсах активно вбрасывается идея о возрождении в России монархии. Накануне об этом заявил, например, глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что у президента в России «должно быть больше прав», вплоть до «диктатуры», а Владимир Путин вообще должен занимать этот пост пожизненно. Конечно, можно понять такую тягу чиновников сказать приятное начальству. Это уже, если хотите, российская традиция, имеющая глубокие исторические корни. Как напоминают эксперты Газеты.ру, пожизненного президентства в свое время требовали и для Михаила Горбачева, и для Бориса Ельцина - причем зачастую те же самые люди, которые позже (когда президенты теряли власть), нещадно критиковали итоги их правления. Но предложение крымского губернатора Сергея Аксенова о превращении России демократической в монархическую, в обществе вызвало резонанс. Некоторые наблюдатели не понимают, чем же так привлекает нынешних людей при власти эта объективно устаревшая форма правления? Чего не хватает сегодня представителям власти в нашей стране, что некоторые чиновники буквально грезят о престолонаследии? Откуда вообще появляются подобные идеи, и почему в последнее время эта тема приобретает все большую популярность? С этими вопросами мы обратились к представителям псковских политических элит, а также к ряду экспертов.

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