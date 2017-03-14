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«Дневной дозор»: Профсоюзы усиливают протест за индексацию зарплат бюджетникам

15.03.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

С 15 марта в Псковской области стартует масштабная протестная кампания, инициаторами которой выступают региональные профсоюзы. Тем самым они собираются продолжить борьбу за индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы, и напоминают, - с начала 2017 года профактив требует у администрации Псковской области увеличить зарплаты бюджетников на уровень официальной инфляции. В феврале было проведено шесть пикетов и ряд митингов. После чего, администрация Псковской области предложила обсудить вопрос об индексации окладов бюджетников в рамках областной трехсторонней комиссии, но никаких конкретных договоренностей на заседании рабочей группы достигнуто не было. Это означает, что сложившаяся система социального партнерства не сработала, и закон попросту не соблюдается, - констатируют в облсовпрофе и заявляют, - в связи с этим готовы перейти к более активным действиям. С 15 марта в Пскове и в Великих Луках еженедельно будут проводиться пикеты. А 1 мая, в международный день солидарности трудящихся в областном центре состоится масштабный митинг.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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