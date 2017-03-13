«Дневной дозор»: проект «Гордума-online»

Меньше, чем полгода остается до сентябрьских выборов, когда в Псковской области будут определять муниципальных депутатов представительных органов, а также глав в некоторых районах. Что касается Пскова, то здесь 10 сентября, в единый день голосования, горожане будут формировать новый состав городской Думы. И, как отмечают многие наблюдатели, сейчас в общественно-политическом пространстве все больше появляется рассуждений о том, - насколько качественным будет грядущее обновление муниципального парламента? Увидим ли мы новые лица? Или мандаты достанутся все тем же (как говорят некоторые) приспособленцам всех политических мастей, которых можно наблюдать в гордуме из созыва в созыв? Чтобы определить достойных кандидатов, которые могут принести реальную пользу городу, Псковская Лента Новостей запустила новый масштабный проект «Гордума-online». С помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов наши коллеги планируют отыскать настоящих лидеров общественного мнения, - тех, кому можно было бы доверить депутатский мандат. Предложения по кандидатурам можно направлять в редакцию ПЛН.

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