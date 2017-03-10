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«Дневной дозор»: Псков - город убитых дорог?

13.03.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Слушайте на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) новый выпуск «Дневного дозора». В центре внимания ведущего Алексея Семенова - одна из самых обсуждаемых тем последних месяцев - состояние дорог в Пскове.

Нескончаемый поток жалоб на бездорожье поступает от населения ежедневно: и в редакции местных СМИ, и на сайты госорганов. Шквал претензий автомобилисты обрушили и на сайт губернатора. Некоторые, особо возмущенные, называют происходящее беспределом и не могут понять, почему за одну зиму в областном центре исчезли все дороги.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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